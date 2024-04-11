Байдена обвинили в неспособности сфокусироваться на Китае из-за Украины и Газы

Politico: Байден не может сфокусироваться на борьбе с КНР из-за Украины и Газы

Президент США Джо Байден не может полностью сфокусироваться на борьбе с Китаем из-за особого внимания к конфликтам на Украине и в секторе Газа. Об этом сообщает Politico со ссылкой наненазванных чиновников Белого дома.

По словам высокопоставленного представителя администрации, Белый дом «всегда может сделать больше» в отношении политики в Индо-Тихоокеанском регионе. Однако он подчеркнул, что другие кризисы могут отвлечь внимание президента от главных внешнеполитических целей США.

Как отмечает издание, американские чиновники рекламируют визит премьер-министра Японии Фумио Кисиды в США и трехстороннюю встречу с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим, которая состоится в четверг 11 апреля, как шаг к коррекции курса администрации США и ключ к превращению Китая в регионального изгоя.

«Цель встреч — продемонстрировать, что США создали решетчатую стратегическую архитектуру для противодействия Китаю», — говорится в публикации.

Ранее Байден рассказал о договоренности с председателем КНР Си Цзиньпином обсудить проблемы во взаимоотношениях между странами в любое удобное время. Он уточнил, что Вашингтон работает над укреплением коммуникации с Пекином.

