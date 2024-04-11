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10:00, 11 апреля 2024Мир

Борис Джонсон призвал разрешить Украине присоединиться к НАТО

Джонсон назвал вступление Украины в НАТО единственным выходом из ситуации

Фото: Carla Carniel / Reuters

Украина должна вступить в НАТО, это единственный логический выход из сложившейся ситуации. Разрешить Киеву присоединиться к Североатлантическому альянсу призвал экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, сообщает Evening Standard.

Он отметил, что Украина выбрала быть свободной, независимой европейской страной, ориентированной на Запад, на Европейский союз (ЕС) и на НАТО.

«НАТО — это структура, которая дает уверенность и стабильность, приносит мир. А пока дайте этим украинцам то, что им нужно», — сказал политик.

По его словам, опасения, что такой шаг спровоцирует Россию, не могут помешать этому решению. Джонсон охарактеризовал Украину как «грозную боевую силу» и сказал, что ее часто снабжали «нужными средствами в неподходящее время».

Ранее член Палаты представителей Конгресса Скотт Дежарле заявил, что слова госсекретаря США Энтони Блинкена о вступлении Украины в конечном итоге в НАТО являются провокационными.

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      Семен Александров
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