Борис Джонсон призвал разрешить Украине присоединиться к НАТО

Джонсон назвал вступление Украины в НАТО единственным выходом из ситуации

Украина должна вступить в НАТО, это единственный логический выход из сложившейся ситуации. Разрешить Киеву присоединиться к Североатлантическому альянсу призвал экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, сообщает Evening Standard.

Он отметил, что Украина выбрала быть свободной, независимой европейской страной, ориентированной на Запад, на Европейский союз (ЕС) и на НАТО.

«НАТО — это структура, которая дает уверенность и стабильность, приносит мир. А пока дайте этим украинцам то, что им нужно», — сказал политик.

По его словам, опасения, что такой шаг спровоцирует Россию, не могут помешать этому решению. Джонсон охарактеризовал Украину как «грозную боевую силу» и сказал, что ее часто снабжали «нужными средствами в неподходящее время».

Ранее член Палаты представителей Конгресса Скотт Дежарле заявил, что слова госсекретаря США Энтони Блинкена о вступлении Украины в конечном итоге в НАТО являются провокационными.