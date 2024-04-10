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20:22, 10 апреля 2024Мир

Конгрессмен назвал провокацией слова Блинкена о членстве Украины в НАТО

Конгрессмен Дежарле назвал провокацией слова Блинкена о членстве Украины в НАТО
СюжетРоссия и НАТО:
Скотт Дежарле

Скотт Дежарле. Фото: Joshua Roberts / Reuters

Слова госсекретаря США Энтони Блинкена о вступлении Украины в конечном итоге в НАТО являются провокационными. Об этом заявил член Палаты представителей Конгресса Скотт Дежарле, сообщает ТАСС.

Дежарле выступил с заявлением в ходе слушаний комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей. Он попросил дать оценку словам Блинкена помощника главы Пентагона Селесту Уолландер и главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофера Каволи.

«Выглядит как очень провокационное заявление», — подчеркнул конгрессмен. Уолландер ответила, что политика Вашингтона с 2008 года была направлена на вступление Украины в альянс. Каволи добавил, что Киев станет членом НАТО при соблюдении всех необходимых условий.

Ранее сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс назвал последствия возможного вступления Украины в НАТО. По его мнению, это приведет к прямому конфликту с Россией.

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      Юрий Леонов
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