Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:16, 11 апреля 2024Путешествия

Драка между российским бортпроводником и пенсионером попала на видео

Драка между бортпроводником «Уральских авиалиний» и пенсионером попала на видео
СюжетПенсионный возраст:

Драка между бортпроводником российской авиакомпании «Уральские авиалинии» и пенсионером попала на видео в Краснодарском крае. Ролик публикует Telegram-канал Mash.

По информации источника, потасовка между членом экипажа и пассажиром началась после того, как несколько человек на рейсе СочиМосква захотели выйти на свежий воздух спустя час пребывания на борту в духоте.

Туристы рассказали, что перед вылетом в воздушном судне обнаружили неисправность, однако людей не стали выпускать из лайнера, чтобы сократить время задержки, и попросили оставаться на местах. Вскоре в самолете отключили кондиционеры, из-за чего в салоне стало очень жарко.

Один из пассажиров пенсионного возраста в грубой форме попросил воды у бортпроводника. Сначала сотрудник перевозчика попытался успокоить мужчину, а затем не выдержал и кинул в него бутылку. Пенсионер, в свою очередь, ударил члена экипажа по лицу.

Ранее в апреле стало известно, что «Уральские авиалинии» не собираются возвращать к полетам самолет Airbus A320, который совершил аварийную посадку на пшеничное поле под Новосибирском. Об этом сообщила пресс-секретарь авиакомпании Вера Гасникова.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в Подмосковье. Он сбежал от силовиков на мотоцикле и скрывался в лесу

      Телеведущая потеряла коллегу и расплакалась в прямом эфире

      В США ИИ начнет выставлять оценки учащимся

      Москвичи бросились кататься на самокатах

      Владелец крокодила избежал тюремного заключения благодаря укусу кобры

      Захарова констатировала кому у Евросоюза

      Новая жена Канье Уэста пришла на вечеринку в приклеенных скотчем к ногам туфлях

      Россиянам посоветовали не летать в одну страну турецкими авиакомпаниями

      Россиянин расправился с 76-летней бабушкой и попал под суд

      США призвали готовиться к применению Россией ядерного оружия в космосе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше