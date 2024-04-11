В России определились с судьбой севшего в поле самолета под Новосибирском

«Уральские авиалинии» решили не возвращать к полетам севший на поле Airbus A320

Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» не собирается возвращать к полетам самолет Airbus A320, который совершил аварийную посадку в пшеничное поле под Новосибирском. Об этом сообщила «Известиям» пресс-секретарь авиакомпании Вера Гасникова.

«Мы оцениваем все риски и склоняемся к тому, чтобы не использовать данное воздушное судно в коммерческой эксплуатации, учитывая и факт отсутствия в текущих условиях поддержки производителя Airbus», — отметила она. Собеседница издания добавила, что за прошедшие семь месяцев компания рассматривала несколько вариантов транспортировки самолета с поля, в том числе по частям с помощью вертолета.

Гасникова отметила, что к настоящему моменту авиакомпания потратила 1,2 миллиона рублей на аренду поля в колхозе имени Ленина. Кроме того, около 9,3 миллионов рублей составили другие затраты, включая охрану самолета, ограждения, транспорт, контейнеры и другое.

Ранее стало известно, что севший на поле самолет захотели превратить в экспонат.

Аварийная посадка самолета «Уральских авиалиний» в поле произошла 12 сентября 2023 года. На борту находились около 170 человек, в том числе 23 ребенка. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.