Севший в пшеничном поле под Новосибирском самолет захотели превратить в экспонат

Shot: севший в поле самолет «Уральских авиалиний» захотели превратить в экспонат

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», севший в пшеничном поле под Новосибирском, захотели превратить в экспонат. Об этом пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на главу Убинского района Новосибирской области Олега Конюка.

Отмечается, что пассажирский лайнер собираются выставить в селе, возле которого он совершил посадку.

Конюк заявил, что не хочет, чтобы воздушное судно разрезали на металлолом. Он также назвал событием тот факт, что после аварийного приземления все люди остались живы.

Аварийная посадка самолета «Уральских авиалиний» в поле произошла 12 сентября 2023 года. На борту находились около 170 человек, в том числе 23 ребенка. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.