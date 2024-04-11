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15:53, 11 апреля 2024Экономика

В российском городе засоренная строителями река вышла из берегов

В Екатеринбурге засоренная строителями река грозит затопить садовые участки

Кадр: Telegram-канал Ural Mash

Широкая Речка, протекающая в Екатеринбурге, месяцами засорена строительным мусором. Она вышла из берегов и грозит затопить садовые участки, опасаются местные жители. О ситуации пишет Telegram-канал Mash.

Загрязнение зафиксировано недалеко от Металлургов, 84, причем на проблемы экологи указывали еще в 2022 году. В водоохранной зоне ведется строительство нового микрорайона, также рядом прокладывают новую дорогу.

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Отходы на машинах с эмблемой Управления дорожно-строительных работ свозят к водоему. Штрафы эту тенденцию не изменили. В ответ на беспокойства горожан главный инженер ГУДСР заявил, что перекопка не изменит русло Широкой Речки. Однако к апрелю река начала подтапливать соседние территории.

Ранее жители поселка Всеволодо-Вильва в Пермском крае пожаловались на сброс сточных вод в реку Вильва. Как оказалось, к загрязнению привели неполадки в работе очистных сооружений. Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил провести проверку.

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      Виктория Клабукова
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