Среда обитания
Все
15:42, 11 апреля 2024Среда обитания

Экологический стартап «ВерниВгрунт» собрал тонны органического мусора в Казани

Экологический стартап «ВерниВгрунт» собрал более 3 тыс. килограмм сырья за год

Фото: Caroline Attwood / Unsplash

Экологический стартап «ВерниВгрунт» в Казани собрал 3,33 тысячи килограмм органического сырья за 2023 год, передает портал Recycle.

Основанный Екатериной Карпухиной, Лией Давлетбаевой и Татьяной Павловой проект занимается сбором органических отходов — остатков овощей, косточек от фруктов, яичной скорлупы и других.

За вывоз 15 килограмм вторсырья организация берет плату в 150 рублей. Перед тем, как сдать мусор, его нужно рассортировать. Отдельно нужно положить свежую и замороженную органику, сухую органику, яичную скорлупу, скорлупу орехов и косточки фруктов. Сбор мусора происходит раз в месяц в пяти точках города. Затем его собирают в бочки и доставляют к компостеру.

Кроме того, компания сдает в аренду специальные контейнеры, в которых ферментируется биологический мусор. Впоследствии его можно использовать на дачных участках.

Ранее ученые Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского (КФУ) разработали способ изготовления тротуарной плитки и кирпичей из отходов металлургических заводов. Стройматериалы получают из углекислого газа и шлаков с предприятий.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине принят скандальный закон об ужесточении мобилизации. Кого отправят на фронт?

      Экологический стартап «ВерниВгрунт» собрал тонны органического мусора в Казани

      ФСБ задержала желающего воевать на стороне Украины россиянина

      На Западе заявили об ужасе ВСУ перед российскими фугасными бомбами

      Обозначена максимальная продолжительность полетов на РОС

      Уехавшая из России телеведущая порадовалась отсутствию поводов для возвращения

      Трампа уличили в желании разделить НАТО на две части

      ФБР обеспокоилось терактом в США после трагедии в «Крокус Сити Холле»

      Посол ЕС раскритиковал грузинский закон об иноагентах

      Жену российского блогера Портнягина отпустили из здания СК

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше