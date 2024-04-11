Экологический стартап «ВерниВгрунт» собрал тонны органического мусора в Казани

Экологический стартап «ВерниВгрунт» собрал более 3 тыс. килограмм сырья за год

Экологический стартап «ВерниВгрунт» в Казани собрал 3,33 тысячи килограмм органического сырья за 2023 год, передает портал Recycle.

Основанный Екатериной Карпухиной, Лией Давлетбаевой и Татьяной Павловой проект занимается сбором органических отходов — остатков овощей, косточек от фруктов, яичной скорлупы и других.

За вывоз 15 килограмм вторсырья организация берет плату в 150 рублей. Перед тем, как сдать мусор, его нужно рассортировать. Отдельно нужно положить свежую и замороженную органику, сухую органику, яичную скорлупу, скорлупу орехов и косточки фруктов. Сбор мусора происходит раз в месяц в пяти точках города. Затем его собирают в бочки и доставляют к компостеру.

Кроме того, компания сдает в аренду специальные контейнеры, в которых ферментируется биологический мусор. Впоследствии его можно использовать на дачных участках.

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