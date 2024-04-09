В России нашли необычное применение отходам

Ученые КФУ разработали плитку и кирпичи из металлургических отходов

Метод изготовления тротуарной плитки и кирпичей из отходов металлургических заводов разработали ученые Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского (КФУ). Об этом говорится в Telegram-канале Минобрнауки России.

Стройматериалы готовят с использованием двух компонентов — шлаков с предприятий и углекислого газа. Последний получают из промышленных газовых выбросов, снижая таким образом негативное воздействие газа на окружающую среду.

Отмечается, что изделия обладают особой прочностью благодаря технологии искусственной карбонизации, а в их составе отсутствует цемент и другие вяжущие вещества.

К настоящему времени в России накопилось более 500 миллионов тонн металлургических отходов, требующих переработки. Это шлаки доменного и сталеплавильного производств, ферросплавные шлаки и отходы цветных металлов.

Ранее американский стартап Terragia Biofuel привлек шесть миллионов долларов для разработки собственного метода создания биотоплива из целлюлозы. Оно может быть использовано в авиации и других сферах, которые трудно поддаются электрификации.