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16:29, 9 апреля 2024Среда обитания

В России нашли необычное применение отходам

Ученые КФУ разработали плитку и кирпичи из металлургических отходов

Кадр: Telegram-канал «КФУ ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО»

Метод изготовления тротуарной плитки и кирпичей из отходов металлургических заводов разработали ученые Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского (КФУ). Об этом говорится в Telegram-канале Минобрнауки России.

Стройматериалы готовят с использованием двух компонентов — шлаков с предприятий и углекислого газа. Последний получают из промышленных газовых выбросов, снижая таким образом негативное воздействие газа на окружающую среду.

Отмечается, что изделия обладают особой прочностью благодаря технологии искусственной карбонизации, а в их составе отсутствует цемент и другие вяжущие вещества.

К настоящему времени в России накопилось более 500 миллионов тонн металлургических отходов, требующих переработки. Это шлаки доменного и сталеплавильного производств, ферросплавные шлаки и отходы цветных металлов.

Ранее американский стартап Terragia Biofuel привлек шесть миллионов долларов для разработки собственного метода создания биотоплива из целлюлозы. Оно может быть использовано в авиации и других сферах, которые трудно поддаются электрификации.

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      Мария Черкасова
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