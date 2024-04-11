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16:21, 11 апреля 2024Ценности

Фанаты обругали в сети новый имидж Нюши фразой «муж всю энергию выкачал»

Кадр: @nyusha_nyusha

Фанаты обругали в сети новый имидж российской певицы Анны Шурочкиной, выступающей под псевдонимом Нюша, фразой «муж всю энергию выкачал». Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

33-летняя знаменитость поделилась серией снимков, на которых предстала в спортивном костюме серого цвета, коричневых ботинках и черных солнцезащитных очках. На размещенных фото исполнительница продемонстрировала новую прическу. Видно, что она решила сделать челку.

Поклонники не оценили вид артистки, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Потеряла свою особенность. Стала обычной девушкой», «Я до последнего наделялась, что челка — это шутка», «Похожа на Zivert», «Так нравилась прежняя Нюша, с ее неповторимой харизмой», «Муж сломал в ней ее уверенность. Эти дикие образы не ее», — возмущались они.

Ранее Нюша показала фото в откровенном образе. Тогда певица позировала на опубликованных кадрах в черных обтягивающих брюках с золотым поясом и завышенной талией.

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      Карина Черных
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