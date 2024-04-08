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11:41, 8 апреля 2024Ценности

Нюша показала фото в откровенном топе без бюстгальтера

Певица Нюша показала фото в черном оголяющем грудь топе без бюстгальтера

Фото: @nyusha_nyusha

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, показала фото в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На размещенных снимках 33-летняя исполнительница позировала в черных обтягивающих брюках, декорированных золотым поясом, с завышенной талией. Помимо этого, звезда надела оголяющий грудь топ, отказавшись от бюстгальтера. В качестве аксессуаров она выбрала длинные черные перчатки и маленькую сумку.

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Свой образ певица дополнила массивными золотыми серьгами и макияжем в нейтральных оттенках. Кроме того, знаменитость уложила волосы в собранную прическу.

Ранее в апреле Нюша сменила имидж и показала результат на фото. Исполнительница запечатлела себя на фоне однотонной стены в черных кожаных штанах свободного кроя и куртке черно-бежевого цвета.

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      Екатерина Ештокина
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