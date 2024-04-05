Нюша сменила имидж и показала результат на фото

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, сменила имидж и показала результат на новом фото. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

33-летняя исполнительница запечатлела себя на фоне однотонной стены в черных кожаных штанах свободного кроя и куртке черно-бежевого цвета. Под упомянутый наряд звезда надела белый топ.

При этом Нюша продемонстрировала новую прическу с завитыми в легкие локоны и собранными наверх волосами и челкой и сделала макияж в нюдовых тонах.

В марте Нюша показала фигуру в прозрачном комбинезоне. 33-летняя исполнительница запечатлела себя в кабинете косметологической клиники в Дубае.