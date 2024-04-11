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15:36, 11 апреля 2024Мир

ФБР обеспокоилось терактом в США после трагедии в «Крокус Сити Холле»

Reuters: ФБР обеспокоилось возможным терактом в США после событий в «Крокусе»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Федеральное бюро расследований (ФБР) США обеспокоилось возможным терактом в США после событий в подмосковном «Крокус Сити Холле», пишет Reuters.

«Я с трудом могу припомнить времена, когда так много угроз для нашей общественной и национальной безопасности было настолько велико одновременно», — заявил директор ФБР Кристофер Рэй.

Он выступит в Палате представителей Конгресса США 11 апреля.

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      Лина Пивоварова
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