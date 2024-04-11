Командующий Яаккола: Финляндия рассмотрит варианты размещения войск НАТО

Финляндия рассматривает варианты размещения войск НАТО и действий сил альянса на своей территории. Об этом заявил назначенный 1 апреля командующий финскими Силами обороны генерал-лейтенант Янне Яаккола, передает РИА Новости.

«У нас нет решений по этому поводу, но мы рассматриваем разные варианты, будь то расширенные учебные мероприятия, ротационная модель или другие виды деятельности. У Финляндии есть относительно сильные силы обороны, поэтому в настоящее время нет острой необходимости в войсках. Но это не исключено», — рассказал военный.

При этом Яаккола указал, что сейчас перед Финляндией стоит вопрос разработки структуры командования, а также необходимо решить вопрос о целесообразности нахождения войск других стран альянса.

Ранее стало известно, что штаб сухопутных войск НАТО в странах Северной Европы должен появиться в Финляндии в городе Миккели. Информацию также подтвердил министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам.