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11:39, 11 апреля 2024Мир

Германия создаст частный фонд для восстановления Украины

Правительство ФРГ одобрило создание частного фонда для восстановления Украины

Фото: Volodymyr Pavlov / Reuters

Правительство Германии одобрило создание международного частного инвестиционного фонда для восстановления Украины. Об этом сообщает EurActiv.

«Государственных денег будет недостаточно, нам также понадобятся частные инвесторы», — отметила министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце.

По словам главы экономического ведомства, увеличение инвестиций со стороны бизнеса на Украине является основным приоритетом Конференции по восстановлению Украины, которая состоится 11 июня в ФРГ.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин и его союзники планируют создать специальный фонд для приобретения систем противовоздушной обороны (ПВО) для Киева у третьих стран.

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      Лина Пивоварова
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