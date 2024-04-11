Германия создаст частный фонд для восстановления Украины

Правительство ФРГ одобрило создание частного фонда для восстановления Украины

Правительство Германии одобрило создание международного частного инвестиционного фонда для восстановления Украины. Об этом сообщает EurActiv.

«Государственных денег будет недостаточно, нам также понадобятся частные инвесторы», — отметила министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце.

По словам главы экономического ведомства, увеличение инвестиций со стороны бизнеса на Украине является основным приоритетом Конференции по восстановлению Украины, которая состоится 11 июня в ФРГ.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин и его союзники планируют создать специальный фонд для приобретения систем противовоздушной обороны (ПВО) для Киева у третьих стран.