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13:05, 9 апреля 2024Мир

В Германии заявили об исчерпании запасов по Patriot

Глава МИД ФРГ Бербок: запасы по Patriot исчерпаны

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

В Германии заявили об исчерпании запасов по системе Patriot. По словам главы МИД ФРГ Анналены Бербок, Берлин и его союзники прорабатывают возможности приобрести системы противовоздушной обороны (ПВО) для Киева у третьих стран, передает ТАСС.

«Мы нуждаемся в проверке наличия всех систем Patriot в Европе и мире, мы сделаем все, чтобы получить эти системы для Украины», — заявила она.

Бербок уточнила, что Германия с союзниками планирует запустить для этого специальный фонд.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал сложную ситуацию с защитой Харькова от атак с воздуха. По его словам, украинской армии не хватает средств ПВО.

До этого издание The Economist сообщило, что Российская армия уничтожила несколько систем ПВО Patriot, поставленных Западом Киеву. Их испрльзовали в том числе в Харькове.

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      Анастасия Алимпиева
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