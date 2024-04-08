Зеленский призвал Запад поставить больше средств ПВО для защиты Харькова

Президент Украины Владимир Зеленский признал сложную ситуацию с защитой Харькова от атак с воздуха. Об этом он заявил в своем вечернем обращении, опубликованном в Telegram.

Зеленский подчеркнул, что Украине не хватает средств противовоздушной обороны (ПВО), и призвал западных партнеров поставить больше. «Мы ищем возможности дать Харькову больше защиты неба», — отметил он.

Ранее британское издание The Economist сообщило, что Российская армия уничтожила несколько систем ПВО Patriot, поставленных Западом Киеву. Вооруженные силы Украины использовали эти системы для защиты городов, в том числе Харькова.

Зеленский ранее заявлял, что без военной помощи США Киев не сможет ни победить, ни сохранить страну.