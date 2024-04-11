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03:31, 11 апреля 2024Мир

Госдеп пообещал Израилю поддержку США в противостоянии Ирану

Блинкен пообещал Израилю поддержку в противостоянии Ирану и его сателлитов
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Michael McCoy / Reuters

США окажут поддержку Израилю в противостоянии угрозам со стороны Ирана и его сателлитов. Об этом заявил глава Госдепартамента Энтони Блинкен в ходе телефонных переговоров с израильскими министром обороны Йоавом Галлантом, передает РИА Новости.

«Госсекретарь Блинкен подтвердил поддержку США безопасности Израиля», — сообщил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер. Он добавил, что в ходе беседы министр и госсекретарь обсудили усилия по освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа.

Ранее стало известно, что разведывательное сообщество США ожидает, что в ближайшие дни Иран нанесет крупный удар по Израилю. Предположительно, Тегеран атакует военные и правительственные объекты с помощью высокоточных ракет или беспилотников.

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      Марина Совина
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