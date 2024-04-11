«Столото» объявил конкурс грантов для НКО

«Столото» объявил о начале шестого конкурса грантов для НКО

«Столото» объявил о старте шестого конкурса грантов на реализацию благотворительных проектов для некоммерческих организаций (НКО) и благотворительных фондов.

Принять участие в конкурсе могут учреждения, фонды, общественные организации и объединения, зарегистрированные на территории Российской Федерации. Прием заявок продлится до 10 мая. Для участия в конкурсе необходимо заполнить специальную форму на сайте charity.stoloto.ru. Все поступившие заявки рассмотрит Совет по благотворительной деятельности «Столото», а результаты станут известны в период с 17 по 21 июня 2024 года.

«Конкурс грантов на поддержку благотворительных проектов "Столото" проходит дважды в год, начиная с 2021 года. В этом году он состоится уже в шестой раз. За это время его победителями стали 19 организаций, которые оказывают безвозмездную помощь детям, оставшимся без попечения родителей, пожилым людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также инвалидам. Победители конкурса получают гранты в размере 500 тысяч рублей на реализацию своих благотворительных проектов. За время существования конкурса благодаря этим средствам удалось помочь сотням людей. Также хочется добавить, что, помимо конкурса грантов, "Столото" на постоянной основе оказывает поддержку большому количеству благотворительных проектов и организаций, и для нас, как для ответственного бизнеса, реализация программы корпоративной социальной ответственности — очень важное направление деятельности», — рассказала директор по спонсорству и КСО холдинга S8 Capital, в который входит «Столото», Оксана Тубман.

Конкурс проводится два раза в год и позволяет выбрать получателей грантов в рамках программ корпоративной социальной ответственности «Столото», основными направлениями которых являются помощь детям, оставшимся без попечения родителей, инвалидам и людям пожилого возраста, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также поддержка проектов по развитию инклюзивного спорта для этих категорий граждан. Общая сумма, которую «Столото» выделит для победителей конкурса грантов в 2024 году, составит 4 миллиона рублей, как и в прошлом году.

Ранее победили в конкурсе грантов и получили материальную поддержку на реализацию своих благотворительных проектов: благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам», автономная некоммерческая организация «Учебно-кинологический центр «Собаки — помощники инвалидов», благотворительный фонд «Помощи детям «Сострадание», оказывающий помощь детям, страдающим различными формами тяжелых заболеваний, благотворительный фонд «Фонд борьбы с лейкемией» и другие.

Помимо проектов, которые получают поддержку в рамках конкурса грантов, «Столото» системно оказывает помощь и поддержку более чем 25 благотворительным, спонсорским и спортивным проектам. Среди проектов, которые уже получили поддержку «Столото», например, методическо-выставочный центр Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», Международный форум «Россия — спортивная держава!», Национальная спортивная премия, высадка молодых лесов в рамках глобального проекта «Леса для климата» совместно с «РусКлиматФондом», парусный фестиваль «Народная регата» и другие.

