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16:44, 11 апреля 2024Моя страна

Краснокнижный леопард решил освоить новые территории России

В Октябрьском округе Приморья появился дальневосточный леопард

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

Дальневосточного леопарда впервые заметили на новых несвойственных ему территориях России. Об обнаружении краснокнижного хищника-переселенца сообщил национальный парк «Земля леопарда».

Редкое животное забрело в Октябрьский муниципальный округ Приморского края, таким образом переселившись за десятки километров от обитания основной популяции — территории «Земли леопарда». Изначально о встречах с большой кошкой и ее следах сообщили местные жители. Позже специалисты установили фотоловушку и сумели заснять пятнистого хищника на камеру.

Выяснилось, что освоением новых для своего вида территорий занялся молодой самец леопарда в возрасте 1,5-2 лет. Ученые проанализировали уникальный окрас его пятен и установили, что уже ранее видели хищника. Последний раз он попадался на глаза специалистов в 2023 году в 56 километрах от нового дома. Тогда, будучи котенком, он гулял вместе с мамой по «Земле леопарда».

«Важно, что в ходе расследования этого необычного случая специалисты подтвердили также гипотезу, сформировавшуюся за десятилетия изучения дальневосточных леопардов в дикой природе: крупные реки являются труднопреодолимым препятствием для редких кошек», — говорится в сообщении.

Специалисты проанализировали следы леопарда-переселенца и сделали вывод, что он несколько дней провел на правом берегу реки Раздольная в поисках переправы, однако пересечь ее так и не рискнул.

Также в нацпарке обратили внимание, что расширение ареала является важным шагом к спасению дальневосточного леопарда, находящегося на грани вымирания. Благодаря усилиям специалистов к настоящему времени размер популяции редкого хищника удалось увеличить в три раза, до 129 особей.

Ранее сообщалось, что российский дальневосточный леопард по кличке Ветер, переселенный в Уссурийский заповедник, стал самым восточным среди всех леопардов в мире.

Варвара Кошечкина
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