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15:16, 29 сентября 2023Моя страна

Российский леопард-переселенец стал самым восточным в мире

Дальневосточный леопард Ветер из Приморья стал самым восточным в мире

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Российский дальневосточный леопард по кличке Ветер, переселенный в Уссурийский заповедник, стал самым восточным среди всех леопардов в мире. Об этом сообщается на сайте национального парка «Земля леопарда».

Согласно спутниковым данным, хищник отдалился от ядра популяции в нацпарке на 100 километров, осваивая восточные границы заповедника и его окрестностей.

Отмечается, что ареал обитания дальневосточных леопардов находится восточнее, чем их африканских и индийских сородичей, однако Ветер пошел еще дальше, выйдя за пределы ареала обитания своего вида.

Старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН Хосе Антонио Эрнандес-Бланко рассказал, что с начала наблюдений животное прошло сотни километров — в среднем около восьми километров в день. За это время Ветер успешно охотился 13 раз, добывая оленей и мелких хищников.

26 сентября сообщалось, что в центре Владивостока начали создавать самое большое граффити леопарда. «Краснокнижная кошка может по праву считаться символом региона наравне с амурским тигром. Однако изображения полосатого хищника легко найти в городе, а больших изображений дальневосточного леопарда нет. Теперь ситуация изменится», — уточнили тогда в пресс-службе «Земли леопарда».

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    Варвара Кошечкина
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