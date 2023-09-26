В центре Владивостока появится самое большое граффити леопарда

В центре Владивостока начали создавать самое большое граффити леопарда. Об этом сообщается в Telegram-канале дирекции заповедников «Земля леопарда».

«Краснокнижная кошка может по праву считаться символом региона наравне с амурским тигром. Однако изображения полосатого хищника легко найти в городе, а больших изображений дальневосточного леопарда нет. Теперь ситуация изменится», — рассказали в пресс-службе заповедника.

Проект по сбору средств на создание художественного панно с леопардом был запущен художником Юрием Шишковым при информационной поддержке дирекции заповедников «Земля леопарда» в июне 2023 года.

Пано площадью почти 20 квадратных метров находится на верхней площадке набережной Спортивной гавани. Краснокнижная кошка будет красоваться на лицевой части скейтпарка, обращенной к Амурскому заливу