В центре Владивостока начали создавать самое большое граффити леопарда
В центре Владивостока начали создавать самое большое граффити леопарда. Об этом сообщается в Telegram-канале дирекции заповедников «Земля леопарда».
«Краснокнижная кошка может по праву считаться символом региона наравне с амурским тигром. Однако изображения полосатого хищника легко найти в городе, а больших изображений дальневосточного леопарда нет. Теперь ситуация изменится», — рассказали в пресс-службе заповедника.
Проект по сбору средств на создание художественного панно с леопардом был запущен художником Юрием Шишковым при информационной поддержке дирекции заповедников «Земля леопарда» в июне 2023 года.
Пано площадью почти 20 квадратных метров находится на верхней площадке набережной Спортивной гавани. Краснокнижная кошка будет красоваться на лицевой части скейтпарка, обращенной к Амурскому заливу