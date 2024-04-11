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13:43, 11 апреля 2024Мир

Кремль призвал Иран и Израиль сохранять сдержанность

Песков: РФ не получала запросов о помощи из-за эскалации между Израилем и Ираном
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Россия не получала запросов о помощи из-за эскалации между Израилем и Ираном, сторонам важно сохранять сдержанность. К этому государства призвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Сейчас же очень важно всем сохранять сдержанность, с тем чтобы не привести к полной дестабилизации обстановки в регионе, которая и так не блещет стабильностью и предсказуемостью», — сказал он.

Ранее глава Госдепартамента США Энтони Блинкен в ходе телефонных переговоров с израильскими министром обороны Йоавом Галлантом заявил, что США окажут поддержку Израилю в противостоянии угрозам со стороны Ирана и его сателлитов. Представитель американского ведомства Мэттью Миллер отметил, что в ходе беседы министр и госсекретарь обсудили усилия по освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа.

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      Семен Александров
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