Кремль призвал Иран и Израиль сохранять сдержанность

Песков: РФ не получала запросов о помощи из-за эскалации между Израилем и Ираном

Россия не получала запросов о помощи из-за эскалации между Израилем и Ираном, сторонам важно сохранять сдержанность. К этому государства призвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Сейчас же очень важно всем сохранять сдержанность, с тем чтобы не привести к полной дестабилизации обстановки в регионе, которая и так не блещет стабильностью и предсказуемостью», — сказал он.

Ранее глава Госдепартамента США Энтони Блинкен в ходе телефонных переговоров с израильскими министром обороны Йоавом Галлантом заявил, что США окажут поддержку Израилю в противостоянии угрозам со стороны Ирана и его сателлитов. Представитель американского ведомства Мэттью Миллер отметил, что в ходе беседы министр и госсекретарь обсудили усилия по освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа.