Курс доллара вырос до максимума за полгода

Курс доллара на Мосбирже вырос до максимума с 30 октября 2023 года

В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 11 апреля, курс доллара вплотную подошел к 94 рублям, что стало максимумом почти за полгода. Об этом свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 10:30 по московскому времени, американская валюта торгуется по 93,92 рубля, прибавив с начала дня около 50 копеек. В последний раз доллар стоил больше 30 октября 2023 года.

Евро торгуется в районе 101 рубля, накануне он доходил почти до 101,5 рубля. Также до максимума с конца декабря вырос юань — 12,94 рубля.

Российская валюта оставалась в диапазоне 90-93 рубля за доллар с февраля. За эти пределы доллар вышел во вторник, 9 апреля.

Ранее финансовый эксперт Владимир Григорьев объяснил, что на курс рубля в первую очередь влияет наличие или отсутствие валютных ограничений, указ о которых действует до 30 апреля. Его его не продлят, то давление на российскую валюту значительно возрастет.