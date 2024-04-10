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12:50, 10 апреля 2024Экономика

Названо условие для роста доллара до 100 рублей

Экономист Григорьев предрек доллар по 100 при отказе от валютных ограничений
СюжетКурс доллара:

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Ключевым фактором, который будет в ближайшее время определять курс российской валюты, является наличие или отсутствие валютных ограничений, полагает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. В беседе с «Лентой.ру» он высказался о будущем курса, а также назвал условие, при котором доллар может вырасти до 100 рублей.

Пока указ президента о валютных ограничениях продлен до 30 апреля, отметил экономист. «Что будет дальше, мы пока не знаем. Надеюсь, что его снова продлят. Правительство в январе настаивало на сохранении валютных ограничений на весь год, до 31 декабря. Если действие указа будет пролонгировано, то волатильность рубля будет невысокой, и рубль, если будет слабеть, то несущественно, в пределах 93-94 рублей за доллар», — поделился прогнозом Григорьев.

Если же действие указа не будет пролонгировано или его условия сильно смягчат, то можно ожидать более сильного ослабления рубля, вплоть до 100 за доллар, предрек собеседник «Ленты.ру».

Во вторник, 9 апреля, курс доллара в ходе торгов на Московской бирже поднялся до отметки в 93 рубля впервые с 25 марта 2024 года. А курс евро в среду, 10 апреля, вырос выше 101 рубля впервые с 21 марта 2024 года.

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      Екатерина Смирная
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