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20:21, 9 апреля 2024Экономика

Курс доллара поднялся до максимума с 25 марта

Курс доллара на Мосбирже поднялся до 93 рублей впервые с 25 марта

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже поднялся до отметки в 93 рубля впервые с 25 марта 2024 года. Об этом свидетельствуют данные площадки.

К 19:00 по московскому времени, на момент закрытия торговой сессии Мосбиржы, курс американской валюты прибавил 30 копеек и закрепился на уровне в 93 рубля. Курс евро к этому моменту увеличился на 21 копейку и достиг отметки в 100,81 рубля. В свою очередь, китайский юань укрепился к российской валюте на 4 копейки, до 12,82 рубля.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве Петр Щербаченко спрогнозировал курс доллара в диапазоне 90-95 рублей до конца апреля 2024 года. К числу факторов, которые будут поддерживать российскую валюту, эксперт отнес профицит текущего счета платежного баланса, высокие цены на нефть.

Кроме того, чрезмерному ослаблению рубля с большой долей вероятности помешают низкий спрос на валюту среди импортеров и высокие процентные ставки банков. Помимо этого продолжается действие указа президента об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, резюмировал Щербаченко.

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      Анатолий Акулов
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