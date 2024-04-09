Курс рубля до майских праздников спрогнозировали

Финансист Щербаченко: курс доллара в апреле будет в диапазоне 90-95 рублей

В апреле курс рубля будет относительно стабильным. Такой прогноз в беседе с «Российской газетой» озвучил доцент Финансового университета при правительстве Петр Щербаченко.

По его словам, колебания ожидаются в диапазонах 90-95 рублей за доллар, 12,3-13,4 рубля за юань и 99-104 рублей за евро. До майских праздников национальная валюта будет поддерживаться благодаря нескольким благоприятным факторам, отметил эксперт.

Среди них — профицит текущего счета платежного баланса, высокие цены на нефть, низкий спрос на валюту среди импортеров и высокие процентные ставки банков в рублях, объяснил финансист. Также до конца апреля продолжается действие указа президента об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, добавил Щербаченко.

Если указ не будет продлен, в мае можно будет увидеть ослабление рубля, считает он. При этом на следующем заседании 26 апреля Банк России может повысить ключевую ставку, что спровоцирует стремление как граждан, так и бизнеса к сохранению средств, а не их расходованию. Импорт сократится ближе к лету, что, в свою очередь, снизит спрос на валюту, отметил эксперт.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская спрогнозировала, что средний курс доллара в 2024 году составит 91,9 рубля. По прогнозу эксперта, в текущем году на денежные объемы экспорта из России продолжат оказывать влияние западные санкции. Ограничит поставки за рубеж и жесткая денежно-кредитная политика, добавила она.