В России спрогнозировали средний курс доллара в 2024 году

Финансист Рокотянская: средний курс доллара в 2024 году составит 91,9 рубля

В 2024 году средний курс доллара составит 91,9 рубля. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская.

По прогнозу финансиста, в текущем году на денежные объемы экспорта из России продолжат оказывать влияние западные санкции. Ограничит поставки за рубеж и жесткая денежно-кредитная политика, добавила она. «Фактор неопределенности — выкупы долей в российских компаниях у нерезидентов, крупные погашения долга в недружественных валютах», — объяснила Рокотянская.

Эксперт заявила, что все эти переменные могут спровоцировать дисбаланс между поступлениями в Россию и необходимыми выплатами в валютах недружественных стран. При этом на данный момент российская валюта сохраняет свою стабильность, поддерживает рубль обязательная продажа валютной выручки экспортерами, добавила она.

Ранее в Банке России заявили, что изменение цен и физических объемов экспорта станут значимым риском для рубля. Влияние колебаний цен на нефть на доходы бюджета динамику курса рубля помогает сгладить бюджетное правило, добавили в регуляторе. При этом этот механизм не сможет сгладить изменения цен на иные экспортные товары, подчеркнули в пресс-службе Центробанка.