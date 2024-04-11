Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:29, 11 апреля 2024Бывший СССР

Лукашенко оценил необходимость санитарной зоны на границе с Украиной

Лукашенко: Белоруссии не нужна санитарная зона на границе с Украиной
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Владимир Гердо / POOL / ТАСС

Белоруссии не нужна санитарная зона на границе с Украиной. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, сообщает БелТА.

Лукашенко прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина о возможной потребности в создании санитарной зоне в приграничных с Россией регионах Украины. Он отметил, что санитарную зону между Россией и Украиной еще необходимо создать.

«Пока я не вижу необходимости в такой зоне. Мы там [в приграничной с Украиной территории] очень серьезно работаем», — заявил белорусский лидер, говоря о зоне между Белоруссией и Украиной. Он подчеркнул, что многое зависит не только от России и Украины, но и стран Запада.

Ранее Лукашенко назвал бессмысленными переговоры России и Украины. При этом он отметил, что Белоруссия может помочь России в переговорах с Украиной.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в Подмосковье. Он сбежал от силовиков на мотоцикле и скрывался в лесу

      Владелец крокодила избежал тюремного заключения благодаря укусу кобры

      Новая жена Канье Уэста пришла на вечеринку в приклеенных скотчем к ногам туфлях

      Москвичи бросились кататься на самокатах

      Захарова констатировала кому у Евросоюза

      Россиянам посоветовали не летать в одну страну турецкими авиакомпаниями

      Россиянин расправился с 76-летней бабушкой и попал под суд

      США призвали готовиться к применению Россией ядерного оружия в космосе

      В РПЦ оценили поступок помолившегося по просьбе пранкеров Баха

      Полковника и майора российской полиции осудили за взятку в пять миллионов рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше