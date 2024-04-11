Лукашенко оценил необходимость санитарной зоны на границе с Украиной

Лукашенко: Белоруссии не нужна санитарная зона на границе с Украиной

Белоруссии не нужна санитарная зона на границе с Украиной. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, сообщает БелТА.

Лукашенко прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина о возможной потребности в создании санитарной зоне в приграничных с Россией регионах Украины. Он отметил, что санитарную зону между Россией и Украиной еще необходимо создать.

«Пока я не вижу необходимости в такой зоне. Мы там [в приграничной с Украиной территории] очень серьезно работаем», — заявил белорусский лидер, говоря о зоне между Белоруссией и Украиной. Он подчеркнул, что многое зависит не только от России и Украины, но и стран Запада.

Ранее Лукашенко назвал бессмысленными переговоры России и Украины. При этом он отметил, что Белоруссия может помочь России в переговорах с Украиной.