В России взлетели продажи люксовых автомобилей

«Автостат»: в марте 2023 года продажи люксовых автомобилей выросли в два раза

По итогам марта продажи люксовых автомобилей в России взлетели до 68 единиц, что ровно в два раза больше, чем в тот же период годом ранее. Об этом со ссылкой на данные «Автостата» пишет «Коммерсантъ».

Каждый третий автомобиль принадлежит бренду Lamborghini, далее по популярности идут Rolls-Royce и Bentley. В апреле спрос на премиальные иномарки сократился с такой же скоростью.

Бренд-директор «Автодом» Lamborghini и Bentley Сергей Мордовин объяснил рост ужесточением правил ввоза автомобилей с 1 апреля, закрывающих возможности для «серых» поставщиков. Все желающие приобрести люксовый автомобиль понимали, что у них есть последний шанс попытаться заплатить меньше.

Учредитель компании «Автодегустатор» Арарат Мардоян заметил, что далее ввозить эти автомобили в страну станет сложнее. В первую очередь речь идет о движении денежных средств. После ужесточения санкций США работать с Турцией, Китаем и тем более ОАЭ стало значительно труднее, приходится использовать гораздо более долгие обходные пути.

Также серьезные проблемы наметились с китайскими электрокарами, которые пытаются составить конкуренцию российским брендам. Ввезти их можно будет лишь для физлиц, что не только усложнит процесс, но сделает каждую машину дороже.

Официально на российском рынке они не присутствуют и, возможно, не захотят открывать тут свои представительства. Например, премиальный бренд Zeekr готовится выйти на IPO в США, а присутствие в России может помешать таким планам.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в России количество автомобилей дороже 10 миллионов рублей выросло на 22 процента, до 19,8 тысячи. А по сравнению с 2019 году таких машин стало больше в 2,5 раза.