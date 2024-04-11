Маленькая собачка спасла хозяев от ядовитой змеи ценой собственной жизни

На Филиппинах собака разбудила хозяев и предупредила их о ядовитой змее в доме

В городе Баколод, Филиппины, собака ценой собственной жизни спасла владельцев от укуса ядовитой змеи. Об этом сообщает GMA Network.

Маленькая собачка по кличке Зи породы ши-тцу спала рядом с одним из хозяев, когда обнаружила, что в дом проникла змея. Пес начал громко лаять и разбудил владельцев.

О ядовитой змее в доме сразу сообщили местным властям. Ее изловили и передали в Департамент окружающей среды и природных ресурсов. Позже выяснилось, что змея успела укусить Зи. Спасти собачку не удалось.

Хозяева скорбят по верному питомцу. Они отметили, что он навсегда останется в их памяти храбрым псом, защитившим их от опасности.

Ранее в США собака спасла жизнь провалившегося под лед хозяина. Пострадавшего, который провел около 16 минут в ледяной воде, госпитализировали.

