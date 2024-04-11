Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:18, 11 апреля 2024Из жизни

Маленькая собачка спасла хозяев от ядовитой змеи ценой собственной жизни

На Филиппинах собака разбудила хозяев и предупредила их о ядовитой змее в доме

Фото: James Wainscoat / Unsplash

В городе Баколод, Филиппины, собака ценой собственной жизни спасла владельцев от укуса ядовитой змеи. Об этом сообщает GMA Network.

Маленькая собачка по кличке Зи породы ши-тцу спала рядом с одним из хозяев, когда обнаружила, что в дом проникла змея. Пес начал громко лаять и разбудил владельцев.

О ядовитой змее в доме сразу сообщили местным властям. Ее изловили и передали в Департамент окружающей среды и природных ресурсов. Позже выяснилось, что змея успела укусить Зи. Спасти собачку не удалось.

Материалы по теме:
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня» В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня»В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
7 января 2021
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть: правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть:правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
14 октября 2022

Хозяева скорбят по верному питомцу. Они отметили, что он навсегда останется в их памяти храбрым псом, защитившим их от опасности.

Ранее в США собака спасла жизнь провалившегося под лед хозяина. Пострадавшего, который провел около 16 минут в ледяной воде, госпитализировали.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Обсудить
      Последние новости

      Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в Подмосковье. Он сбежал от силовиков на мотоцикле и скрывался в лесу

      Стилистка назвала россиянкам необходимую вещь в гардеробе

      Небензя заявил о коренном переломе в боевых действиях на Украине

      В РФС высказались о новой дате отмененного матча с Парагваем

      В российском регионе БПЛА нештатно приземлился после столкновения в воздухе

      Microsoft предложила армии США свою нейросеть

      Иран порассуждал о вариантах ответа на удар Израиля по консульству в Дамаске

      Блогеру Шабутдинову продлили арест

      Умер актер О. Джей Симпсон

      Назван самый вредный ингредиент завтрака

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше