Собака спасла провалившегося под лед хозяина и попала на видео

В США собака помогла сотрудникам полиции вытащить провалившегося под лед хозяина

В США собака спасла жизнь пожилого хозяина, который провалился под лед. Об этом сообщается в пресс-релизе полиции штата Мичиган.

18 января прохожие обнаружили 65-летнего мужчину в озере Арбутус, штат Мичиган. Они сразу позвонили в службу спасения, и вскоре на помощь к американцу прибыл сотрудник полиции Кэммерон Беннеттс. Процесс спасения мужчины попал на видео. Полицейский вышел на лед со спасательным диском на веревке в руках, однако понял, что рискует оказаться под водой, если отойдет далеко от берега.

Беннеттс заметил собаку, которая принадлежала американцу. Пес Руби стоял возле хозяина. Полицейский понял, что собака может помочь ему спасти мужчину. Он подозвал Руби и привязал спасательный диск к ее ошейнику. Затем он попросил хозяина подозвать собаку, и та прибежала к нему с приспособлением для спасения утопающих. Беннеттс велел мужчине взять диск в руки и стал тянуть за трос.

Вскоре ему удалось вытащить человека из воды. Позже он и сотрудник пожарной службы подтянули мужчину к берегу и перенесли в безопасное место. Пострадавшего, который провел около 16 минут в ледяной воде, госпитализировали. Ему оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.

Ранее сообщалось, что в США кот спас болонку от напавших на нее койотов. Все происходящее попало на камеру наблюдения.