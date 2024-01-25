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17:01, 25 января 2024Из жизни

Собака спасла провалившегося под лед хозяина и попала на видео

В США собака помогла сотрудникам полиции вытащить провалившегося под лед хозяина

В США собака спасла жизнь пожилого хозяина, который провалился под лед. Об этом сообщается в пресс-релизе полиции штата Мичиган.

18 января прохожие обнаружили 65-летнего мужчину в озере Арбутус, штат Мичиган. Они сразу позвонили в службу спасения, и вскоре на помощь к американцу прибыл сотрудник полиции Кэммерон Беннеттс. Процесс спасения мужчины попал на видео. Полицейский вышел на лед со спасательным диском на веревке в руках, однако понял, что рискует оказаться под водой, если отойдет далеко от берега.

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Беннеттс заметил собаку, которая принадлежала американцу. Пес Руби стоял возле хозяина. Полицейский понял, что собака может помочь ему спасти мужчину. Он подозвал Руби и привязал спасательный диск к ее ошейнику. Затем он попросил хозяина подозвать собаку, и та прибежала к нему с приспособлением для спасения утопающих. Беннеттс велел мужчине взять диск в руки и стал тянуть за трос.

Вскоре ему удалось вытащить человека из воды. Позже он и сотрудник пожарной службы подтянули мужчину к берегу и перенесли в безопасное место. Пострадавшего, который провел около 16 минут в ледяной воде, госпитализировали. Ему оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.

Ранее сообщалось, что в США кот спас болонку от напавших на нее койотов. Все происходящее попало на камеру наблюдения.

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      Алиса Удовик
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