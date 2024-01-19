Домашний кот спас пса от койотов

В США кот спас болонку от напавших на нее койотов

В США двое койотов напали на мальтийскую болонку. Об этом сообщает CNN.

Лэйн Дайер из Оклахомы рассказал корреспонденту CNN, что его шестилетняя мальтийская болонка по кличке Окли гуляла на заднем дворе, когда из леса внезапно выбежал койот и напал на нее. За первым хищником последовал второй.

У Окли не было шансов отбиться от столь крупных животных, если бы не второй питомец Дайера. Домашний черный кот по имени Бэнкс, которого мужчина подобрал с улицы несколько лет назад, быстро освоился в доме и сразу подружился с болонкой, но не растерял боевых навыков из прошлого. Заметив, что на Окли напали, кот выскочил на задний двор, угрожающе выгнул спину, бросился на койотов и таким образом спас пса. От неожиданности они отпустили Окли и кинулись врассыпную. Все происходящее попало на камеру наблюдения.

За несколько секунд койот успел нанести Окли травмы: он прокусил псу кожу на груди и оставил трещину в одной из костей. Однако Дайер быстро отвез питомца к ветеринару, где ему наложили несколько швов. Всего за месяц Окли полностью поправился.

Ранее сообщалось, что в британском городе Суонси, Уэльс, кот спас хозяйку, обнаружив место утечки газа в доме. Он указал место сотруднику газовой службы, царапая пол над поврежденным участком трубы.