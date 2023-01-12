Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:24, 12 января 2023Из жизни

Кот нашел место утечки газа в доме и спас хозяйку от смерти

Wales Online: в Великобритании домашний кот нашел место утечки газа и предотвратил взрыв

Фото: Hector Bermudez / Unsplash

В британском городе Суонси, Уэльс, кот спас хозяйку от смерти, обнаружив место утечки газа в доме. Об этом сообщает Wales Online.

Хозяйка питомца услышала шум в полу и вызвала слесаря-газовщика. На вызов приехал 53-летний Шон Эванс. По словам мужчины, он вошел в помещение и сразу почувствовал запах газа.

Когда слесарь пытался найти место утечки, чтобы предотвратить взрыв в доме, он увидел домашнего кота, царапающего пол в одном месте. Эванс доверился чутью животного и, отодвинув ковер, отчетливо услышал шум. Он снял половицы, проверил газовую трубу и обнаружил в ней отверстие, из которого выходил газ. По словам мужчины, если бы хозяйка кота включила свет в доме, здание могло бы взорваться. «Услышал ли кот шипящий звук или что-то другое, я не знаю. Думаю, мне нужно нанять его!» — пошутил он.

Материалы по теме:
«Благодаря ей ребенок заговорил» Как собака из приюта полностью изменила жизнь новой хозяйки и помогла десяткам людей
«Благодаря ей ребенок заговорил»Как собака из приюта полностью изменила жизнь новой хозяйки и помогла десяткам людей
6 марта 2022
Мохнатый сослуживец Шесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
Мохнатый сослуживецШесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
12 марта 2017

Эванс отключил газ, отрезал часть трубы и заменил ее на новую. «Я работаю на себя уже 20 лет, и еще ни разу мне не помогал кот! Обычно они стараются избегать нас любой ценой. Я никогда не видел, чтобы кот находил утечку газа. Это было совершенно удивительно», — признался он журналистам.

Ранее супруги из Великобритании заявили, что стали миллионерами благодаря взятому с улицы черному коту. Именно он, как считают муж и жена, принес им удачу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
Власти Ростова-на-Дону оценили возможность наступления ВСУ на город
Десятки тысяч жителей российского региона остались без электричества
В Санкт-Петербурге молодой иностранец изнасиловал соотечественницу
У попавших под санкции россиян нашли британские «золотые визы»
Россия освободила незаконно пересекшего границу бывшего военного из США
В Британии оценили шансы пережить следующую зиму в условиях энергокризиса
США посоветовали осознать возвращение в мир конкурирующих великих держав
Самойлова показала на видео «обычное состояние живота»
Названы самые безопасные бюджетные авиакомпании мира
Слишком большая золотая рыбка спаслась от голодной чайки благодаря размерам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.