В МЧС назвали дату пика паводка в Кургане

МЧС: пик паводка в Кургане ожидается 14-15 апреля

Пик паводка в Кургане ожидается 14-15 апреля. Об этом сообщает главное управление МЧС по региону в Telegram-канале.

Уточняется, что интенсивный рост уровня воды продолжается в реке Тобол. Вода движется в сторону Притобольного, Кетовского, Белозерского районов и города Кургана.

В МЧС отметили, что в населенных пунктах данных муниципальных округов проводится эвакуация. Эвакуировано уже более шести тысяч человек. В пунктах временного размещения находится 820 граждан, в том числе 281 ребенок.

Ранее губернатор региона Вадим Шумко заявил, что к Кургану идет большой водный массив. «Сейчас главная проблема в том, что перепад уровней воды в Тоболе в Звериноголовском уже более 980 сантиметров, а в Кургане — 375 сантиметров. И эта разница массива воды идет по течению», — подчеркнул Шумков.