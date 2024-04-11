Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:16, 11 апреля 2024Россия

В МЧС назвали дату пика паводка в Кургане

МЧС: пик паводка в Кургане ожидается 14-15 апреля

Фото: Евгений Кузьмин / РИА Новости

Пик паводка в Кургане ожидается 14-15 апреля. Об этом сообщает главное управление МЧС по региону в Telegram-канале.

Уточняется, что интенсивный рост уровня воды продолжается в реке Тобол. Вода движется в сторону Притобольного, Кетовского, Белозерского районов и города Кургана.

В МЧС отметили, что в населенных пунктах данных муниципальных округов проводится эвакуация. Эвакуировано уже более шести тысяч человек. В пунктах временного размещения находится 820 граждан, в том числе 281 ребенок. 

Ранее губернатор региона Вадим Шумко заявил, что к Кургану идет большой водный массив. «Сейчас главная проблема в том, что перепад уровней воды в Тоболе в Звериноголовском уже более 980 сантиметров, а в Кургане — 375 сантиметров. И эта разница массива воды идет по течению», — подчеркнул Шумков.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      В Харьковской области принудительно эвакуируют семьи с детьми. Какая ситуация складывается в регионе?

      Путин высказался о российских ударах по энергообъектам Украины

      Путин прокомментировал запуск «Ангара-А5»

      В «Авангарде» объяснили увольнение тренера по ходу серии плей-офф КХЛ

      54-летняя Гвен Стефани снялась в наряде с имитацией голого тела для журнала

      Вице-президент США и премьер Японии выпили за бейсбольную команду Хиросимы

      Мировой экономике предрекли «вялое десятилетие»

      Украинцев призвали экономить энергию в вечерние часы

      ФСБ предотвратила теракт в Москве

      В МЧС назвали дату пика паводка в Кургане

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше