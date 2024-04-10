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00:19, 11 апреля 2024Россия

Жителей Кургана предупредили о приближении большой воды

Губернатор Шумков: к Кургану идет большой водный массив

К Кургану идет большой водный массив, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вадим Шумков.

Это происходит из-за сброса воды на водохранилищах на реке Тобол.« Сейчас главная проблема в том, что перепад уровней воды в Тоболе в Звериноголовском уже более 980 сантиметров, а в Кургане — 375 сантиметров. И эта разница массива воды идет по течению», — поведал Шумков.

От центра Звериноголовского района до административного центра области, города Кургана, три часа езды на машине, добавляет ТАСС.

Ранее в регионе запретили продажу алкоголя. Мера будет действовать с четверга, 11 апреля, по понедельник, 15 апреля, на территории города Кургана, а также Белозерского, Звериноголовского, Кетовского, Куртамышского, Притобольного и Целинного муниципальных округов.

Из-за ухудшения ситуации с паводками в Курганской области также приостановили плановую госпитализацию.

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      Марина Совина
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