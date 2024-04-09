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20:50, 9 апреля 2024Россия

В затапливаемом российском регионе приостановят плановую госпитализацию

В затапливаемой Курганской области приостановят плановую госпитализацию

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Курганской области из-за ухудшения ситуации с паводками приостановят плановую госпитализацию. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства российского региона.

«В связи с ухудшением паводковой ситуации в медицинских учреждениях города Кургана и округов, где есть населенные пункты в зоне риска возможного затопления или подтопления, плановая госпитализация будет приостановлена», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Там объяснили эти меры тем, что в ряде медучреждений организовали помощь для маломобильных жителей, которым необходимо круглосуточное наблюдение. Также в случае ухудшения ситуации больницам необходимо будет оказывать оперативную помощь пострадавшим.

Жители области продолжат получать экстренную и неотложную помощь.

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9 апреля в Курганской области начали строить дамбу в связи с паводковой ситуацией. В этот же день губернатор российского региона Вадим Шумков призвал жителей села Звериноголовское срочно эвакуироваться из-за подъема воды. Он отметил, что уровень воды с поста Введенское в 12 километрах от границы России с Казахстаном уже достиг 10,75 метра.

Всего весеннее половодье затронуло 39 регионов России. На данный момент сильнее всего пострадала Оренбургская область, где 5 апреля в Орске прорвало дамбу, в результате чего подтопило тысячи домов и участков.

ЖЗЛ
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      Никита Абрамов
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