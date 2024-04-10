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13:28, 10 апреля 2024Россия

В затапливаемом паводком российском регионе запретили продажу алкоголя

В Курганской области с 11 по 15 апреля запретили розничную продажу алкоголя

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В части Курганской области, которая пострадала от паводка, запретили розничную продажу алкогольной продукции. Об этом сообщило правительство российского региона в Telegram-канале.

Мера будет действовать с четверга, 11 апреля, по понедельник, 15 апреля, на территории города Кургана, а также Белозерского, Звериноголовского, Кетовского, Куртамышского, Притобольного и Целинного муниципальных округов. Запрет, согласно постановлению департамента экономического развития Курганской области, не коснется территорий общепита.

В Курганской области действует режим ЧС областного масштаба. Под угрозой затопления находятся более 60 населенных пунктов. Губернатор Вадим Шумков отмечал, что приход большой воды в Курган прогнозируется на 11-14 апреля. Из-за ухудшения ситуации с паводками в Курганской области также приостановили плановую госпитализацию.

Кремль, комментируя ситуацию с паводками в регионах России, заявил, что прогноз по дальнейшей ситуации неблагоприятный. Это, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, требует энергичных усилий от местных властей. Всего, по последним данным, весеннее половодье наблюдается в 39 регионах России.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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