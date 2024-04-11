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12:10, 11 апреля 2024Наука и техника

Метеориты в Антарктиде оказались под угрозой

Nature Climate Change: глобальное потепление угрожает метеоритам в Антарктиде

Фото: H. Raab / Wikimedia

Ученые Швейцарии и Бельгии выяснили, что антарктические метеориты находятся под угрозой из-за глобального потепления. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Nature Climate Change, на каждую десятую градуса повышения температуры воздуха с поверхности ледникового покрова исчезают около 9000 метеоритов.

Показано, что к 2050 году около четверти из предполагаемых 300 тысяч — 800 тысяч метеоритов в Антарктиде будет потеряно из-за таяния ледников. Исследователи ожидают, что к концу столетия это число может вырасти, приближаясь почти к трем четвертям метеоритов на континенте при сценарии сильного потепления.

Эта потеря имеет серьезные последствия для науки, поскольку метеориты являются уникальными образцами внеземных тел, которые позволяют понять происхождение жизни на Земле и формирование Луны.

Антарктида является самым подходящим местом для поиска метеоритов, и на сегодня около 60 процентов всех метеоритов, когда-либо найденных на Земле, собраны с поверхности ледникового щита на этом континенте. Ледяные потоки концентрируют метеориты в так называемых зонах накопления, где их легко обнаружить.

ЖЗЛ
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      Александр Еникеев
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