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14:37, 11 апреля 2024Мир

МИД России допустил пересмотр моратория на размещение ракет

Замглавы МИД Рябков: Россия может пересмотреть мораторий на размещение ракет

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россия может пересмотреть свой односторонний мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности. Такой ответ на размещение ракет США в Азиатско-Тихоокеанском регионе допустил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.

«Одним из пунктов такого противодействия, несомненно, будет пересмотр нашего подхода к объявленному в 2018 году нашим президентом [Владимиром Путиным] одностороннему мораторию на развертывание подобных систем», — заявил замглавы МИД.

Он добавил, что по условиям моратория «появление средств средней и меньшей дальности американского производства в любом регионе мира приведет к соответствующим шагам с нашей стороны».

Рябков также отметил, что к пересмотру моратория может привести в том числе и размещение американских ракет на острове Гуам, заморской территории США.

Ранее стало известно, что США намерены до конца 2024 года разместить в Азии ракеты средней дальности.

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      Елизавета Мытарева
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