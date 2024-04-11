МИД России допустил пересмотр моратория на размещение ракет

Замглавы МИД Рябков: Россия может пересмотреть мораторий на размещение ракет

Россия может пересмотреть свой односторонний мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности. Такой ответ на размещение ракет США в Азиатско-Тихоокеанском регионе допустил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.

«Одним из пунктов такого противодействия, несомненно, будет пересмотр нашего подхода к объявленному в 2018 году нашим президентом [Владимиром Путиным] одностороннему мораторию на развертывание подобных систем», — заявил замглавы МИД.

Он добавил, что по условиям моратория «появление средств средней и меньшей дальности американского производства в любом регионе мира приведет к соответствующим шагам с нашей стороны».

Рябков также отметил, что к пересмотру моратория может привести в том числе и размещение американских ракет на острове Гуам, заморской территории США.

Ранее стало известно, что США намерены до конца 2024 года разместить в Азии ракеты средней дальности.