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14:03, 11 апреля 2024Россия

Москвича весом больше 300 килограммов четыре часа вызволяли из квартиры

В Москве 54-летнего мужчину весом больше 300 кг вызволяли из квартиры 4 часа

В Москве 54-летнего мужчину весом больше 300 килограммов четыре часа вызволяли из квартиры. Видео со спасательной операцией опубликовал Telegram-канал Mash.

На представленных кадрах видно, как сотрудники экстренных служб, медики тянут вниз носилки с грузным горожанином. Чтобы мужчина оказался на улице, пришлось спиливать оконную раму, выяснил телеканал «360».

После жителя столицы разместили в автомобиле скорой помощи повышенной вместимости. Он не выходил из дома в течение 10 лет. Тогда же последний раз мужчина взвешивался. Сейчас его вес составляет примерно 300-400 килограммов.

11 апреля житель столицы пожаловался на боли в сердце. Медики приехали, хотели госпитализировать, но без помощи спасателей не сумели обойтись.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области мужчина застрял в горах, где он хотел вылечиться от коронавирусной инфекции.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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