Москвичи бросились кататься на самокатах

В столице взлетел спрос на аренду самокатов

Москвичи бросились кататься на электросамокатах: спрос на аренду этих транспортных средств в столице за первую неделю сезона оказался почти на 90 процентов выше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в исследовании МегаФона, который оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Сезон катания открылся 26 марта. Анализ был проведен на основе обезличенных данных мобильного трафика. Выяснилось, что за первые семь дней сезона трафик в крупнейших приложениях кикшеринговых сервисов взлетел на 86 процентов относительного первой недели начала прошлогоднего открытия проката. Отмечается, что большинство поездок происходят в будние дни. В выходные спрос падает почти в два раза.

Ранее россиян предупредили об опасности хранения электросамокатов возле отопительных приборов. Представитель главного управления МЧС России Алексей Михан объяснил, что при таком хранении транспортное средство может взорваться. Россиянам посоветовали хранить двухколесные средства передвижения в проветриваемых помещениях.