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08:09, 11 апреля 2024Россия

Москвичка выжила после падения с 10-го этажа

РЕН ТВ: в Москве 17-летняя девушка выжила после падения с 10-го этажа дома

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

В Москве 17-летняя девушка упала с 10-го этажа дома и выжила. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

«Пострадавшую 17-летнюю девушку доставили в больницу», — рассказал собеседник телеканала. Он не привел подробностей о полученных москвичкой травмах.

Известно, что девушка выпала из окна дома на улице Рогожский Вал рядом со станцией метро «Римская». Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Ранее в Новосибирске годовалый ребенок упал с 18-го этажа и выжил. Мальчик полчаса пролежал на земле, пока прохожий не вызвал ему скорую.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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