Москвичам назвали районы с самым заметным разрывом цен на новое и готовое жилье

Цены на готовое и новое жилье больше всего разнятся в Тверском районе Москвы

Тверской район возглавляет рейтинг локаций столицы с самым большим разрывом цен на первичное и вторичное жилье. Соответствующее исследование провел сервис «Домклик». Его результаты называет РБК.

По данным на март, квадратный метр в новостройке в этом районе Москвы обойдется на 1,2 миллиона дороже, чем в готовой квартире. В Хамовниках разница составит 721,8 тысячи рублей, а на Якиманке — 613,9 тысячи рублей. Четвертую строчку в списке занимает Таганский район — здесь первичный лот окажется дороже вторичного в среднем на 520,7 тысячи рублей за «квадрат». Замыкает пятерку район Академический, где разрыв в расценках достигает 306 тысяч рублей.

Аналитики отмечают, что в Тверском районе и Хамовниках существенную долю предложения представляют застройки 65-летней давности и старше. Такие дома занимают от 27 до 43 процентов экспозиции готового фонда. В компании «Инком-Недвижимость» обращают внимание и на заметную разницу в темпах роста цен. Так, на Якиманке новостройки за год подорожали на 68 процентов, а вторичное жилье — лишь на 2 процента. В Дорогомилово цены повысились на 29 и 4 процента соответственно. Аналогичная ситуация наблюдается на рынке недвижимости Хамовников.

В среднем по столице первичное жилье дороже вторичного на 20 процентов, следует из статистики «Миэль». Разрыв в ценах объясняется новыми технологиями в строительстве. Исключением из правила стал район Бескудниково, где возводят не так много жилищных комплексов, а сроки ввода оттянуты до 2027 года.

Ранее эксперты заявили, что рост цен на новое жилье в крупных городах России замедлился. Эту тенденцию специалисты связывают со снижением спроса на фоне изменения условий льготных ипотечных программ. При этом заметнее всего прибавили в стоимости новостройки в Челябинске, Красноярске и Уфе.