Новостройки в России почти перестали дорожать

Рост цен на новостройки в крупных городах России замедлился

Рост цен на новое жилье в крупных городах России замедлился. О том, что новостройки почти перестали дорожать, сообщает РБК со ссылкой на данные сервиса «Яндекс Недвижимость».

По итогам марта первичные квартиры в мегаполисах подорожали в среднем на 1,7 процента. В ряде городов цены снизились относительно февраля. В Калининграде новостройки подешевели на четыре процента, в Перми — на 0,3 процента, в Санкт-Петербурге — на 0,2 процента. Эксперты связывают замедление роста стоимости со снижением спроса на фоне изменения условий льготных ипотечных программ.

Лидерами роста цен «квадрата» в новостройках стали Челябинск — плюс 8,6 процента, Красноярск — плюс 4,9 процента и Уфа — плюс 3 процента. Минимальный рост продемонстрировали Москва — плюс 0,5 процента, Волгоград — плюс 0,4 процента и Омск — плюс 0,3 процента.

Отмечается, что в Москве и Санкт-Петербурге изменение стоимости оказалось наименьшим и в годовом выражении — они выросли на 11,2 процента и 7 процентов соответственно.

Коммерческий директор «Яндекс Недвижимость» Евгений Белокуров не удивился тому, что именно столицы первыми отреагировали на изменения в ипотечных программах. «Здесь рынок строящегося жилья крупный, насыщенный, а верхний кредитный лимит, например, по семейной ипотеке в 12 миллионов рублей не дает пространства для дальнейшего активного роста спроса», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что аренда жилья в половине крупных российских городов подешевела.