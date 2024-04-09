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13:09, 9 апреля 2024Экономика

Новостройки в России почти перестали дорожать

Рост цен на новостройки в крупных городах России замедлился
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Рост цен на новое жилье в крупных городах России замедлился. О том, что новостройки почти перестали дорожать, сообщает РБК со ссылкой на данные сервиса «Яндекс Недвижимость».

По итогам марта первичные квартиры в мегаполисах подорожали в среднем на 1,7 процента. В ряде городов цены снизились относительно февраля. В Калининграде новостройки подешевели на четыре процента, в Перми — на 0,3 процента, в Санкт-Петербурге — на 0,2 процента. Эксперты связывают замедление роста стоимости со снижением спроса на фоне изменения условий льготных ипотечных программ.

Лидерами роста цен «квадрата» в новостройках стали Челябинск — плюс 8,6 процента, Красноярск — плюс 4,9 процента и Уфа — плюс 3 процента. Минимальный рост продемонстрировали Москва — плюс 0,5 процента, Волгоград — плюс 0,4 процента и Омск — плюс 0,3 процента.

Отмечается, что в Москве и Санкт-Петербурге изменение стоимости оказалось наименьшим и в годовом выражении — они выросли на 11,2 процента и 7 процентов соответственно.

Коммерческий директор «Яндекс Недвижимость» Евгений Белокуров не удивился тому, что именно столицы первыми отреагировали на изменения в ипотечных программах. «Здесь рынок строящегося жилья крупный, насыщенный, а верхний кредитный лимит, например, по семейной ипотеке в 12 миллионов рублей не дает пространства для дальнейшего активного роста спроса», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что аренда жилья в половине крупных российских городов подешевела.

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      Александра Качан
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