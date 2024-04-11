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14:39, 11 апреля 2024Мир

На Западе указали на неспособность F-16 помочь ВСУ справиться с авиабомбами

Independent: поставленные ВСУ F-16 не спасут от российских авиабомб ФАБ-1500

Фото: U.S. Navy / Globallookpress.com

Истребители F-16 не помогут Вооруженным силам Украины (ВСУ) спастись от российских планирующих авиабомб. На неспособность самолетов помочь украинским войсками указал старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Джастин Бронк, сообщает газета The Independent.

«Маловероятно, что F-16 значительно улучшат возможности перехвата российских планирующих бомб», — считает эксперт.

По его словам, самолеты Вооруженных сил России способны запускать авиабомбы, находясь далеко за линией фронта, что вынудит пилотов F-16 подлетать слишком близко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с упреком в адрес Соединенных Штатов Америки из-за низких темпов передачи Киеву истребителей F-16 и ракет ATACMS.

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      Семен Александров
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