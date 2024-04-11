Зеленский упрекнул США в медленной передаче вооружений

Politico: Зеленский раскритиковал США за медленную передачу ATACMS и F-16

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с упреком в адрес Соединенных Штатов Америки из-за низких темпов передачи Киеву истребителей F-16 и ракет ATACMS. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на интервью украинского лидера медиахолдингу Axel Springer.

Он возмутился тем, «как быстро США разрешают украинским вооруженным силам использовать истребители F-16 и поставляемые американцами ракеты ATACMS». Зеленский также выразил свое разочарование из-за отказа канцлера Германии Олафа Шольца передать Киеву крылатые ракеты Taurus.

«Я просто не понимаю логики, стоящей за этим, когда, например, у одного из наших партнеров есть оружие, в котором Украина нуждается сегодня, чтобы выжить», — посетовал украинский президент.

Ранее Зеленский сообщил о новом плане контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), который включает в себя разрушение Крымского моста. Он объяснил, что войска собираются атаковать мосты, по которым перевозится оружие, а также военные аэродромы.