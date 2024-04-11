Направлявшиеся в Египет россияне застряли в аэропорту почти на сутки

59.ru: рейс из Перми в Шарм-эш-Шейх задержали почти на сутки

Направлявшиеся в Египет российские туристы застряли в аэропорту почти на сутки. Об этом пишет портал 59.ru.

По данным источника, самолет авиакомпании AlMasria Universal Airlines должен был вылететь в Пермь из Шарм-эш-Шейха в 06:45 утра (04:45 мск) 11 апреля. Однако рейс перенесли на 02:30 ночи (00:30 мск) 12 апреля.

В пресс-службе пермского аэропорта изданию сообщили, что такая длительная задержка связана с поздним вылетом воздушного судна из египетского курортного города. «У данного рейса по полетному плану промежуточная посадка в Уфе и отдых экипажа в Перми», — добавили представители авиагавани.

Ранее следовавшие из России в Египет пассажиры застряли в аэропорту. Самолет российской авиакомпании из Казани в Шарм-эш-Шейх задержался по меньшей мере на 12 часов. Причина опоздания — сильный боковой ветер в районе авиагавани.