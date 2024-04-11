Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:11, 11 апреля 2024Из жизни

Женщина съела кошку во время беременности и родила сына-оборотня

Женщина с Филиппин съела кошку и родила сына с гипертрихозом

Фото: Camylla Battani / Unsplash

Жительница Филиппин решила, что у ее сына развилась редкая болезнь из-за того, что во время беременности она съела бродячую кошку. Как пишет Daily Star, мальчик родился с гипертрихозом, который также называют «синдромом оборотня».

Альма Гамонган из филиппинской провинции Апаяо родила мальчика в 2022 году. Сразу же стало понятно, что с ребенком что-то не так, потому что он появился на свет с густой шевелюрой, бакенбардами и растительностью по всему телу.

Женщина решила, что на нее пало проклятье, так как во время беременности она съела кошку. Гамонган пояснила, что в то время у нее появилась «неконтролируемое желание» съесть кошку с травами по старинному рецепту. Это древнее блюдо до сих пор иногда готовят в горах Филиппин. Друзья Гамонган поймали для нее кошку, и она съела ее.

Материалы по теме:
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет» Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет»Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
4 октября 2019
Дети ночи Этих людей убивают лучи солнца. Они прячутся от света и выходят на улицу после заката
Дети ночиЭтих людей убивают лучи солнца. Они прячутся от света и выходят на улицу после заката
15 августа 2019

Однако врачи объяснили женщине, что ее сын страдает гипертрихозом — редчайшим наследственным заболеванием, при котором густой волосяной покров у человека появляется не только на голове, но и по всему телу, включая лицо.

Гамонган рассказала, что из-за болезни у сына часто бывает сыпь в жаркую погоду, но в остальном он совершенно здоров. Кроме того, она переживает, что из-за особенности над мальчиком будут издеваться в школе. Врачи сказали ей, что болезнь неизлечима, однако ее внешние проявления можно свести к минимуму с помощью лазерной эпиляции.

Ранее 17-летний Лалит Патидар из индийского штата Мадхья-Прадеш рассказал о жизни с гипертрихозом. Юноша признался, что сначала сверстники обзывали его «обезьяной» и «привидением» и бросали в него камни.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине принят скандальный закон об ужесточении мобилизации. Кого отправят на фронт?

      Экологический стартап «ВерниВгрунт» собрал тонны органического мусора в Казани

      ФСБ задержала желающего воевать на стороне Украины россиянина

      На Западе заявили об ужасе ВСУ перед российскими фугасными бомбами

      Обозначена максимальная продолжительность полетов на РОС

      Уехавшая из России телеведущая порадовалась отсутствию поводов для возвращения

      Трампа уличили в желании разделить НАТО на две части

      ФБР обеспокоилось терактом в США после трагедии в «Крокус Сити Холле»

      Посол ЕС раскритиковал грузинский закон об иноагентах

      Жену российского блогера Портнягина отпустили из здания СК

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше