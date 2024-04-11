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08:32, 11 апреля 2024Россия

Описан портрет неполной семьи в России

Исследователи ВНИИ труда: каждый третий ребенок в России живет в неполной семье
СюжетНаселение России:

Фото: Vladimir Baranov/Global Look Press

Каждый третий ребенок в России воспитывается в неполных семьях, всего за последние десятилетия доля неполных семей выросла почти вдвое — с 21 процента в 2002 году до 38,5 процента в 2021 году. Об этом пишут исследователи ВНИИ труда Минтруда России в статье «Неполные семьи в регионах России: масштабы и социально-экономические характеристики», обратило внимание РБК.

Специалисты ссылаются на данные последней Всероссийской переписи населения 2021 года, в ходе которой насчитали более 15,5 миллиона семейных ячеек с детьми до 18 лет. Под ячейками здесь понимается супружеская пара с детьми или без или же мать или отец с детьми. В каждой третьей из этих ячеек детей воспитывает только мать (4,85 миллиона), менее чем в 10 процентов случаев (1,13 миллиона) — одинокий отец.

В статье подчеркивается, что в целом уровень жизни неполных семей в России ниже, чем в среднем в семьях с детьми, что делает такую категорию семей уязвимыми для бедности. Так, доля малоимущих в супружеских семьях, по данным на 2021 год, составила 15,6 процента, в неполных семьях — 28,3 процента. Больше всего тех, у кого проблемы с финансами, в неполных семьях, где воспитываются дети в возрасте до трех лет. В возрастной группе от трех до шести лет среди малоимущих будет каждый четвертый ребенок из неполной семьи, в возрасте 7-15 лет — каждый пятый.

В России доля неполных семей растет. С 2002 по 2021 год доля «материнских семей» увеличилась в 1,6 раза, семей с одинокими отцами — почти в четыре раза.

Росстат ранее сообщал, что в России численность населения снизилась на 0,17 процента до 146,2 миллиона человек. В городах проживают почти 109,6 миллиона человек, а в селах — почти 36,6 миллиона человек. Данные приводились без учета информации по Донецкой и Луганской народным республикам, а также Запорожской и Херсонской областям.

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      Анастасия Шейкина
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